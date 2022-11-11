7,5 milyon euro'luk tecavüz cezası!

"Crash" (Çarpışma) filminin yönetmeni ve "Million Dollar Baby" ile "Casino Royale" filmlerinin senaristi olan 69 yaşındaki Paul Haggis, 19 Ekim'de başlayan davada film endüstrisinde reklamcılık yapan Haleigh Breest tarafından 2013'te kendisine tecavüz etmekle suçlanıyordu.
Euronews'in haberine göre; 2017'de açılan davada Breest, 31 Ocak 2013 akşamı Manhattan'daki bir film gösteriminin ardından, bir bara gitmeyi tercih ettiğini söylemesine rağmen yönetmenin kendisine evinde bir şeyler içmek için ısrar ettiğini anlattı.
"DURMASI İÇİN YALVARDIM"
Haleigh Breest, Haggis'in daha sonra kendisini istemediği yakınlaşmalara maruz bıraktığını ve durması için yalvarmasına rağmen kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Bu iddiaları reddeden Haggis ise, reklamcının çapkın olduğunu ve bazen çelişkili görünse de tamamen rızaya dayalı bir etkileşim içinde öpüşme başlattığını söyledi.
Ünlü isim, cinsel ilişkiye girip, girmediklerini ise hatırlayamadığını ifade etti.
"BANA İNANMAYA KARAR VERDİĞİ İÇİN MİNNETTARIM"
Breest, jürinin kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Adalet aramak ve sorumluluğu belirlemek için mahkemeye gitme fırsatım olduğu ve jürinin gerçekleri takip etmeye ve bana inanmaya karar verdiği için minnettarım" dedi.
Kadınlara yönelik cinsel şiddet ve cinsiyetçilikle ilgili #MeToo hareketi sırasında Haggis, üç kadının daha cinsel saldırı suçlamalarına hedef olmuştu.
Paul Haggis, ayrıca geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle İtalya'da gözaltına alınmıştı.
PAUL HAGGIS HAKKINDA
"Walker Texas Ranger" serisinin yaratıcılarından biri olarak tanınan Paul Haggis, "Crash" (Çarpışma) ile "En İyi Film" ve "En İyi Özgün Senaryo" dallarında 2006 Oscar Ödülleri'ni kazandı.
Ayrıca "Million Dollar Baby", "Memoirs of our Fathers" ve Clint Eastwood'un "Letters from Iwo Jima" filmlerinin yanı sıra "James Bond" efsanesi "Casino Royale" ile "Quantum of Solace" bölümlerinin de senaristiydi.
Fotoğraflar: AP, Reuters
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!