7,5 milyon euro'luk tecavüz cezası!

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"Crash" (Çarpışma) filminin yönetmeni ve "Million Dollar Baby" ile "Casino Royale" filmlerinin senaristi olan 69 yaşındaki Paul Haggis, 19 Ekim'de başlayan davada film endüstrisinde reklamcılık yapan Haleigh Breest tarafından 2013'te kendisine tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Euronews'in haberine göre; 2017'de açılan davada Breest, 31 Ocak 2013 akşamı Manhattan'daki bir film gösteriminin ardından, bir bara gitmeyi tercih ettiğini söylemesine rağmen yönetmenin kendisine evinde bir şeyler içmek için ısrar ettiğini anlattı.

"DURMASI İÇİN YALVARDIM" Haleigh Breest, Haggis'in daha sonra kendisini istemediği yakınlaşmalara maruz bıraktığını ve durması için yalvarmasına rağmen kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bu iddiaları reddeden Haggis ise, reklamcının çapkın olduğunu ve bazen çelişkili görünse de tamamen rızaya dayalı bir etkileşim içinde öpüşme başlattığını söyledi. Ünlü isim, cinsel ilişkiye girip, girmediklerini ise hatırlayamadığını ifade etti.

"BANA İNANMAYA KARAR VERDİĞİ İÇİN MİNNETTARIM" Breest, jürinin kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Adalet aramak ve sorumluluğu belirlemek için mahkemeye gitme fırsatım olduğu ve jürinin gerçekleri takip etmeye ve bana inanmaya karar verdiği için minnettarım" dedi.

Kadınlara yönelik cinsel şiddet ve cinsiyetçilikle ilgili #MeToo hareketi sırasında Haggis, üç kadının daha cinsel saldırı suçlamalarına hedef olmuştu. Paul Haggis, ayrıca geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle İtalya'da gözaltına alınmıştı.



PAUL HAGGIS HAKKINDA "Walker Texas Ranger" serisinin yaratıcılarından biri olarak tanınan Paul Haggis, "Crash" (Çarpışma) ile "En İyi Film" ve "En İyi Özgün Senaryo" dallarında 2006 Oscar Ödülleri'ni kazandı. Ayrıca "Million Dollar Baby", "Memoirs of our Fathers" ve Clint Eastwood'un "Letters from Iwo Jima" filmlerinin yanı sıra "James Bond" efsanesi "Casino Royale" ile "Quantum of Solace" bölümlerinin de senaristiydi. Fotoğraflar: AP, Reuters OSCARLI YÖNETMEN CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINDA