Oscarlı yönetmen cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

Kanada doğumlu 69 yaşındaki yönetmen Paul Haggis, bir film festivali için İtalya'da bulunduğu sırada bir kadına cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalyan Haber Ajansı LaPresse'in aktardığına göre, savcılar 'genç bir yabancı kadının' iki gün boyunca rıza dışı cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarını araştırdıklarına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Savcılar Antonio Negro and Livia Orlando, kadının cinsel saldırı sonrası hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Haggis'in avukatları ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Senarist ve yönetmen olan Haggis, 2006 yılında Çarpışma filmi ile En İyi Senaryo dalında Oscar ödülü almıştı. Haggis yine Oscar ödüllü Clint Eastwood filmi 'Milyon Dolarlık Bebek'in de senaritleri arasında yer alıyordu.

*Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.