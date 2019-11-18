Rap müziğin sevilen isimlerinden Patron, önceki gün Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluştu. 2000’li yılların başından beri yayınladığı 9 albüm ve birçok tekli ile adından sıklıkla söz ettiren rapçi için mekanı dolduran İstanbullular, konser saati öncesi yerlerini aldı.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Patron; Mayday, Manzaralar, Hayvan gibi birçok popüler şarkısını seslendirdi. Uzun süre dijital müzik platformlarında liste başı olan “Güzel kızlar Patron dinler” parçası ve yeni yayınladığı teklisi “Goal”ü de seslendiren başarılı rapçi, konser boyunca şarkılarına eşlik eden dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.

“BU İŞ PAYLAŞTIKÇA GÜZEL”

Konser öncesi kuliste Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Patron, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Dinleyiciler tarafından büyük ilgi gören PMC Legacy Vol 1 albümünde, rap piyasasında henüz tanınmayan genç isimlerle çalışan Patron, bunun sebebini, “Bu iş paylaşıldıkça güzel. Gençler de diğerlerine göre daha hırslı ve hevesli, daha çok istiyorlar. Ben de hırslı bir adam olduğum için, hevesli ve istekli insanları da görünce gençlerle çalışmayı tercih ediyorum.” sözleriyle açıkladı.

“BENİM KİTLEM İŞİ BİLİYOR”

Rap sanatçıları içerisinde üreticiliği ile bilinen Patron “dinleyicilerimi bir üretici olarak doyurmam gerekiyor” dedi.

“Bu bir tutku, bunu ona bağlayabiliriz” diyen Patron, “İnsanlar beni yeni yeni tanıyor ama aslında beni 10-15 senedir takip eden insanlar var. Benim dinleyicilerimi bir üretici olarak doyurmam gerekiyor. Benim dinleyici kitlem işi biliyor. O yüzden kolaya kaçma veya oldu bittiye getirme Patron için söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE BÜYÜDÜK”

Dinleyicisi ile arasındaki bağı ise Patron şu sözlerle anlattı.

“Eskiden bu iş çok istisna idi, çok kıt bulunan bir şeydi, çok değerliydi. O günlerde verdiğimiz emekler; bunu paylaşmak için üniversiteden kısarak, zamanımızdan kısarak, oradan oraya ücretsiz konserlere çıkmak gibi... Ne kadar efor sarf ettiğimi o kitle çok yakından gördü. O kitle benimle birlikte büyüdü. Onlar benim bu iş için emek vermeme tanık olarak büyüdüler, birbirimizi büyüttük. Onlar beni ben onları yetiştirdim. Seneler içeresinde oluşan bir şey olduğu için de o bağ kolay kolay kopmayacak. Tek basamakla atlayıp zıplayıp gelseydim o basamaktan düşebilirdim ama ben çok fazla basamak çıktım. Onlar beni anlıyorlar; sinirli olduğumda, yeni bir şey denediğimde, absürt şeyler yaptığımda dahi anlıyorlar ve iletişimimiz sürüyor.”

“BU BENİM TUTKUM”

Rap içerisinde farklı tarzlar denemekten çekinmeyen Patron bu tercihini yine rap tutkusu ile açıkladı:

Bunun için özel bir çabam yok. Yeni şeyler denemek ve keşfetmek benim tutkum. Ben çocukluğumdan beri rapçiyim ve tekrara düşmemem gerek. Bundan keyif almak ve tutkulu olarak devam ettirmem için zaten yaptığım şeylerin dışına çıkmam gerekiyor. Bu da hep yeni şeyler deneyerek oluyor.