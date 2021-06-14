16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti. Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı. Ülkesinin ilk golünü atan Schick, 52. dakikada bir kez daha sahne aldı ve İskoçya kalesini 40 küsur metreden avladı! Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.

Vivo Espana'nın aktardığına göre Schick 49 metreden İskoçya filelerini havalandırırken bu gol, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tarihlerinin en uzun mesafeden atılmış golü olarak kayıtlara geçti. Vivo Espana'nın aktardığına göre David Villa Şili ağlarını 43 metreden, Keisuke Honda Danimarka filelerini ise 41 metreden 2010 Dünya Kupası'nda havalandırmıştı.

Opta'nın aktardığına göreyse Schick'in golü 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan gol oldu. Schick, İskoçya kalecisini 45,5 metreden avladı.