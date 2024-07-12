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        Haberler Gündem Güncel Patpat faciası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Patpat faciası! Ölü ve yaralılar var

        Düzce'de patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:31
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        Patpat faciası! Ölü ve yaralılar var
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        Düzce'de patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, Fadime Koç (52) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Gölyaka ilçesi Bekiroğlu köyünde meydana geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        V.G. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü V.G. ile birlikte araçta bulunan A.Ö. ve N.Ö. yaralandı, Fadime Koç ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fadime Koç'un cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #haberler
        #düzce
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