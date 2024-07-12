Patpat faciası! Ölü ve yaralılar var
Düzce'de patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzce'de patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, Fadime Koç (52) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Gölyaka ilçesi Bekiroğlu köyünde meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
V.G. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü V.G. ile birlikte araçta bulunan A.Ö. ve N.Ö. yaralandı, Fadime Koç ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fadime Koç'un cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.