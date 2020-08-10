Vazgeçilmez sebzelerin başında gelen patlıcan ile yapacağımız harika bir yemektir patlıcan musakka. Patlıcan kıymamın en çok yakıştığı bir sebzedir. Gelin hep birlikte bu lezzetin yapımına başlayalım.
Patlıcan Musakka Malzemeler:
- 5 orta boy patlıcan
- 100 gram margarin
- 2 adet soğan
- 250 gram kıyma
- 3 orta boy domates
- 5 yeşilbiber
- 1 kahve kaşığı karabiber
- 3/4 su bardağı su veya et suyu
- 2,5 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yeteri kadar tuz
Patlıcan Musakkanın Yapılışı:
- Soğanlar ince ince doğranır ve zeytinyağı ile birlikte tencereye koyup, orta ateşte pişirilir.
- Soğanlar pembeleşmeye başlayınca, kıyma ilave edilerek karıştırmaya ara vermeden devam edilir.
- Kıymanın rengi değişinceye kadar kavurduktan sonra karabiber ile tuz serpilir.
- Kabuğu soyulup çekirdekleri çıkarıldıktan sonra küçük küçük doğranmış domates katılır ve tenceredeki malzeme domates iyice eriyip suyunu çekene kadar pişirilir.
- Patlıcanlar alacalı soyulur. 2 parmak eninde yuvarlak dilimler halinde doğranır ve tuzlanıp yarım saat kadar bekletilir.
- Acı suyu çıkan patlıcanlar bol su ile yıkanır.
- Patlıcanları kızartmak için tavaya yeterince zeytinyağı koyup kızdırılır ve Patlıcanlar hafif pembeleşinceye kadar kızartılır.
- Kızaran patlıcanlar kevgirle yağı süzülerek alınır ve tenceredeki malzemenin üstüne yerleştirilir.
- Küçük parçalar halinde doğranmış biberleri ve domatesleri de ilave ettikten sonra tencerenin kapağı kapatılır, hafif ateşe oturtulur.
- Patlıcanlar yarım saat piştikten sonra ateşten indirilir ve servis tabağına alınır.
- Arzu ederseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Püf Noktası:
- Patlıcan alırken siyah olmasına dikkat edelim.
- İlk işlemimiz patlıcanın acı suyunu çıkarmak olsun. Bunun için 15 dakika tuzlu suda bekletin.
- Musakka için alacağımız etin orta yağlı olması gerekir.
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