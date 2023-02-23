Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Patlama sonucu hasar görmüştü: Kerç Köprüsü yeniden açıldı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve patlama sonucu hasar gören Kerç Köprüsü'nün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Giriş: 23.02.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Patlama sonucu hasar görmüştü: Kerç Köprüsü yeniden açıldı
AA

Rusya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Kerç Köprüsü'nün tamiratı için Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'in başkanlığında kurulan komisyonun çalışmasına ilişkin bilgi verildi.

Komisyonun köprüdeki hasarın büyüklüğüne ve zorlu hava koşullarına rağmen işi planlanandan 39 gün önce tamamlamayı başardığı belirtilen açıklamada, Husnullin'in köprünün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açılması için düzenlenen törene video konferans aracılıyla katıldığı ifade edildi.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim 2022'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu.

Patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Üsküdar'da 5 katlı binada yangın!
Üsküdar'da 5 katlı binada yangın!
Şaşırtan görüntü! 18 günden bu yana dumanlar çıkıyor
Şaşırtan görüntü! 18 günden bu yana dumanlar çıkıyor
Bu bölgelerde 4 aktif fay hattı bulunuyor! İşte Muğla deprem haritası
Bu bölgelerde 4 aktif fay hattı bulunuyor! İşte Muğla deprem haritası
Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ depreme dayanıklı ilçeler
Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ depreme dayanıklı ilçeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.