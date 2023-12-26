Patilerdeki gizli mesajlar: Köpeğiniz size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir
Köpekler çeşitli davranışlar sergiler. Bunlardan bazılarını anlamak basittir, bazılarının ise yorumlanması daha zordur. Köpeğinizi anlamak ve onunla iyi bir ilişki kurmak istiyorsanız, bu davranışların ne anlama geldiğini öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte, köpeklerin beden dilini nasıl okuyacağınıza dair ipuçları...
- 1
Köpeklerin davranışları, ruh halleri hakkında size çok şey anlatır. Örneğin, köpeğinizin çimen yemesine ya da önünüzde aynı noktayı daire içine almasına hiç tanık oldunuz mu? Köpeğinizin bunları yapmasının birçok nedeni vardır. İşte, köpeğinizi daha iyi anlayabilmek ve onun için daha iyi bir arkadaş olabilmek için vücut dillerine dair bazı detaylar...
- 2
TİLKİ GİBİ KIVRILMASI
Köpekler, vücut ısılarını korumaya yardımcı olduğu için içgüdüsel olarak bu kıvrılmış duruşu benimserler. Kendilerini sıkı bir şekilde sıkıştırarak, soğuk havaya maruz kalan yüzey alanını en aza indirerek sıcağı muhafaza ederler. Köpeğinizin evde bu pozisyonda uyuduğunu fark ederseniz ona yumuşak bir battaniye verebilirsiniz.
- 3
AYAKLARINIZIN ÜSTÜNE NEDEN YATIYOR?
Bu davranış, köpeğinizin sadakatini ve sizi koruma arzusunu gösterir. Eğer iyi ve güvenilir bir bakıcıysanız, köpeğiniz sizi ailesi olarak hatta sürüsünün lideri olarak görebilir.
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- 4
EVE İDRAR YAPMALARI NORMAL DEĞİL
Tıpkı insanlar gibi, tüm evcil hayvanlar da temiz bir ortamda yaşamak isterler, bu nedenle köpeğiniz eve sürekli idrar yapmaya başladığında bir şeyler ters gidiyor olabilir. Evin içine idrar yapması, böbrek fonksiyonuyla ilgili bir sorunu olduğuna işaret edebilir.
- 5
ARABA CAMINDAN NEDEN KAFALARINI ÇIKARTIRLAR?
Köpekler araba hareket halindeyken havadaki kokuyu hareketsiz duruma göre daha güçlü hisseder. Yani bir köpek başını pencereden dışarı çıkardığında kelimenin tam anlamıyla coşku içindedir. Sensörlerle dolu olan beyinleri aşırı uyarılır ve yüzlerine doğru esen basınçlı hava hoşlarına gider.
- 6
MOBİLYA ISIRMALARI
Büyüyen çocuklar gibi yavru köpekler de büyüyen dişlerinin acısını hafifletmek için oyuncakları ve diğer nesneleri çiğnemek isterler. Ancak köpeğiniz sürekli mobilyaları çiğniyorsa ve artık köpek yavrusu değilse bu durum, yeterli fiziksel aktivite yapmadıklarının ve enerjilerini atmaya çalışmalarının bir yolu olabilir. İşe onları yürüyüşe çıkarmakla başlayabilirsiniz.
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- 7
ÇİMEN YEMESİNDE BİR SORUN VAR MI?
Ot yemek köpeklerde oldukça yaygın bir davranıştır. Ne yazık ki, bu genellikle diyetlerinin belirli bir besin maddesinden yoksun olduğu veya yalnızca yiyeceklerini daha iyi sindirmeye çalıştıkları anlamına gelir. Ayrıca bağırsak solucanlarının belirtisi de olabilir. Eğer köpeğiniz bunu çok sık yapmaya başlıyorsa, veteriner kontrolüne gitmenizde fayda var.
- 8
DİĞER KÖPEKLERİ KOKLAMAK
Köpekler, çevrelerindeki dünya hakkında bilgi edinmek için burunlarını kullanırlar. Ayrıca köpekler birbirlerini koklayarak diğer köpeğin cinsiyetini, üreme durumunu, mizacını, diyetini ve daha fazlasını öğrenebilirler.
- 9
DUDAK YALAMA
Köpeklerin dudaklarını yalaması genellikle onlara yaklaşan kişiyi rahatlatmak için yaptıkları bir davranıştır. Ayrıca bu hareket, bir yatıştırma sinyali olarak hizmet ettiğinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarında veya kafaları karıştığında da yapabilirler.
Kaynak: Pet Helpful, Herald Weekly, Simple Most
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