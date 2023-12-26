Patilerdeki gizli mesajlar: Köpeğiniz size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir

Köpeklerin davranışları, ruh halleri hakkında size çok şey anlatır. Örneğin, köpeğinizin çimen yemesine ya da önünüzde aynı noktayı daire içine almasına hiç tanık oldunuz mu? Köpeğinizin bunları yapmasının birçok nedeni vardır. İşte, köpeğinizi daha iyi anlayabilmek ve onun için daha iyi bir arkadaş olabilmek için vücut dillerine dair bazı detaylar...