Havuç ve patates pişirildiğinden dolayı kan şekerini daha hızlı yükselttiğinde şeker hastaları tarafından sık sık tercih edilir. Sıcak yaz aylarında sıklıkla, gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz bir salata türüdür.
Patatesli Havuçlu Salata İçin Gereken Malzemeler:
5 adet patates
Dereotu
Tuz
Karabiber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Üzeri İçin;
2 adet havuç
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
2 diş dövülmüş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Patatesli Havuçlu Salata Yapılışı:
Patatesi yıkayıp tencereye alalım.
Üzerini geçinceye kadar su koyalım.
Az tuz ilave edip, patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayalım.
Bu arada havucun kabuklarını soyduktan sonra rendeleyip küçük bir tencereye alalım.
Yağını ve tuzunu da ilave edip, 10-15 dakika kadar havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirelim ve soğumaya bırakalım.
Haşladığımız patatesleri soyduktan sonra, ezici ile iyice ezelim.
Diğer malzemeleri de katıp yoğuralım.
Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp, yuvarladıktan sonra ortasını hafifçe açalım.
Servis tabağına(borcam) dizelim.
Yoğurt, mayonez ve sarımsağı bir kasede karıştıralım.
Sonra havuçla, birbirine geçinceye kadar tekrar karıştıralım.
Hazırladığımız patatesleri ortalarına havuçlu mezeden birer kaşık koyalım.
Salatalık turşusu ve maydanozlarla süsleyip, dolapta bir saat kadar dinlendirdikten sonra servise hazır hale getirelim.
Afiyetler olsun…
Püf Noktası:
Bu tarifi haşlamalık ile yaparsanız, daha güzel bir sonuç elde edersiniz.
Patatesler haşlanırken tuz ilave etmemizin nedeni, dağılmadan pişmesi içindir.
Borcamın üzerini streç ile kapatarak yaklaşık 1 saat buzdolabından dinlendirirseniz daha lezzetli olur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!