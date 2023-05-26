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Patates yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı? Patates yemeği dolapta kaç gün dayanır?

Pek çok et ve sebze yemeğinde kullanılan patates, Türk mutfağının olmazsa olmaz besinlerinden biridir. Ev hanımlarının genel olarak yemeklere dahil ettiği patates, bazen farklı besinlere eşlik eder, bazen de tek başına lezzetli bir yemeğe dönüşebilir. 7’den 77’ye herkesin damak tadına hitap eden patates yemeği, uygun koşullarda saklandığında birkaç gün tüketilebilir. Ancak kullanılan patatesin kalitesi, yemeğin lezzetini de doğrudan etkiler. Çillenmiş, çiçeklenmiş, bir kısmı çürümüş ya da yumuşamış patates kullanmak hem yemeğin tadını etkiler hem de besin değerini düşürür. Hatta bu tarz patatesler kesinlikle herhangi bir yemekte kullanılmamalıdır.

Giriş: 26.05.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Patates Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Patates Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Patates Yemeği Bozulur Mu?

Evde yapılan yemekler bazen çok fazla tüketilmediği için bir başka gün yenmek üzere dolaba kaldırılır. Ancak yemekte bulunan sebzelerin besin değerini korumak oldukça zordur. Patates yemeği de besin değerini koruduğu sürece, yapıldığı günden itibaren birkaç gün saklanabilir. Peki, nasıl? Patates yemeği kaç gün bekler? Aşağıdaki adımları takip ederek patates yemeğini en doğru şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Patates Yemeği Kaç Gün Dayanır?

Patates yemeği kaç günde bozulur?” diye merak ediyorsanız sizler için detaylı bir içerik hazırladık. İşte patates yemeğinin hangi koşullarda saklanması gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler…

  • Pişmiş bir patates, gün içinde tüketilmediyse iyice soğuduktan sonra buzdolabına saklanmalıdır. İçindeki diğer sebzelere göre buzdolabında saklama süresinde değişiklik olabilir. Yine de patates yemeğinin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için buzdolabında yaklaşık 2-3 gün bekletmeniz önerilir. Her seferinde yiyeceğiniz kadar yemek alıp, başka bir kapta ısıtmanız gereklidir. Ancak mümkünse aynı gün tüketmeniz tavsiye edilir.
  • Patates yemeğini belirtilen gün içerisinde tüketin. Daha fazla buzdolabında bekletmeyin. Patateste bulunan nişasta bekledikçe şekere dönüşür ve besin değerini kaybeder.
  • Eğer patatesi soyduktan sonra pişirmekten vazgeçtiyseniz soğuk suyun bulunduğu bir kaba koyarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ancak 24 saat içinde pişirmeniz tavsiye edilir.
  • Eğer patates püresi yaptıysanız püreyi uygun bir saklama kabına alıp buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 4 günü geçmeden tüketmelisiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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