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Nohut yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı? Nohut yemeği dolapta kaç gün dayanır?

Bakliyatlar, günlük yapılan yemeklerde sıklıkla kullanılır. Sahip oldukları besin değerleri ile sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan bakliyat çeşitlerinin başında nohut gelmektedir. Pek çok kişinin severek tükettiği nohut yemeği, olması gerekenden daha fazla pişirildiği için aynı gün tüketilmesi oldukça zorlaşır. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalmamak için evdeki kişi sayısı göz önünde bulundurulacak şekilde pişirilmelidir. Unutmayın ki her yemek için geçerli olan ilk kural, besin değerini kaybetmeden aynı gün içinde tüketilmesidir. Eğer bu mümkün değilse yemeğin en ideal şekilde korunması ve saklanması önerilir. Bu durum nohut yemeği için de geçerlidir. Peki, nohut yemeği bozulur mu?

Giriş: 26.05.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Nohut Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nohut Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Nohut Yemeği Bozulur Mu?

Buzdolapları, soğukluk dereceleri ile pek çok yemeğin güvenle saklanmasına ve tekrar tüketilmesine olanak sağlar. Bu durum nohut yemeği için de geçerlidir. Ancak her yemekte olduğu gibi nohut yemeği de aynı gün tüketilirse olması gerektiği gibi fayda sağlar. Eğer nohut yemeğinizin ilk günkü gibi tazeliğini korumak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. “Nohut yemeği kaç günde bozulur?” ya da “Nohut yemeği nasıl saklanmalı?” gibi soruların cevabını merak edenler için bilinmesi gereken tüm detaylar burada!

Nohut Yemeği Kaç Gün Dayanır?

  • Kemikleri güçlendiren, lif, kalsiyum ve K vitamini içeren nohut, pişirildiği zaman tüm bu değerlerini mutlaka korumalıdır. Eğer gereğinden fazla nohut yemeği yaptıysanız yemek tamamen soğuyana kadar bekletilmelidir. Soğuduktan hemen sonra buzdolabına kaldırılmalı ve yaklaşık 3-4 gün içinde tüketilmelidir.
  • Dolaba yerleştirdiğiniz nohut yemeğini bir sonraki gün ne kadar tüketecekseniz o miktarda başka bir tencereye alıp, ısıtma işlemini gerçekleştirin. Geri kalan yemek, başka zamanlarda tüketileceği için dolapta durmaya devam etmelidir. Ancak bu süre 4 günü geçmemelidir.
  • Nohut yemeği bozulur mu? Nohut haşlandıysa ve henüz yemeği yapılmadıysa buzdolabı poşetlerine yerleştirilebilir, buzdolabının derin dondurucu kısmında birkaç ay muhafaza edilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise haşlanmış nohutun pay edilerek buzdolabı poşetlerine yerleştirilmesidir. Böylece ihtiyacınız kadarını istediğiniz zaman alabilir ve yemeklerde kullanabilirsiniz. Haşlanmış ve dondurulmuş nohut, 1 seneye kadar derin dondurucuda kalabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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