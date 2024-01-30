Patates severlerin yeni gözdelerinden: Fırında sarımsaklı sarmal patates tarifi
Patates birçok yemeği yapılan bir yiyecektir ve size çeşitli alternatifler sunar. Peki, damak zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bu tarifi öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için fırında hazırlayabileceğiniz sarımsaklı sarmal patates tarifi!
- 1
Patates severlerin gözdelerinden olan fırında çubuk patates tarifi, şimdiye kadar alışılagelmiş lezzetlerden sıyrılarak sarımsaklı dokunuşla yeni bir boyut kazanıyor. Yemek tutkunlarının ilgisini çeken bu tarif, evde bulunan malzemelerle uyarlanabilir bir tariftir. İşte, yapılışı...
- 2
SARIMSAKLI FIRINDA PATATES
Malzemeler:
6 adet orta boy patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
8 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
2 diş kıyılmış sarımsak
1 yemek kaşığı kıyılmış taze adaçayı veya maydanoz
2 çay kaşığı kekik yaprağı veya 1 çay kaşığı toz kekik
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
200 gram kaşar peyniri (isteğe bağlı artırıp azaltabilirsiniz)
İsteğe bağlı parmesan ve toz pul biber
- 3
Yapılışı:
Fırını önceden 200 dereceye ısıtın. Her seferinde bir patatesle çalışarak, her iki tarafına uzunlamasına uzun bir şiş veya yemek çubuğu(chop stick) yerleştirin.
Keskin bir bıçak kullanarak patatesleri şişlere kadar orta kalınlıkta kesin ancak dağılmaması için sonuna kadar inmeyin.
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- 4
Dilimlenmiş patatesi yağlı kağıt sererek bir fırın tepsisine veya borcama yerleştirin. Aynı işlemi diğer patatesler için de tekrarlayın.
Zeytinyağını eşit şekilde patateslerin üzerinde gezdirin. Bu aşamada tuzu ve karabiberi serpebilirsiniz. Önceden ısıttığınız fırında hafifçe yumuşayana kadar 45-55 dakika kızartın.
- 5
Bir tencerede püre haline getirdiğiniz sarımsağı, tereyağı, kekik ve adaçayını birleştirin. Adaçayı damak tadınıza uymuyorsa maydanoz tercih edebilirsiniz.
Tereyağını orta-düşük ateşte eritin, yakmamaya özen gösterin. Malzemeleri karıştırın ve ocaktan alın.
- 6
Patatesler yumuşadıktan fırından çıkartın ve sonra eritilmiş tereyağı karışımını patateslerin üzerine fırçalayla sürün.
Otları ve sarımsakları patates dilimlerinin içine yerleştirmeye çalışın. Her bir patatesin içine 3-4 adet kaşar peynirini, önceden kesmiş olduğunuz patateslerin boşluklarına yerleştirin.
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- 7
Üzerine parmesan peyniri de serpin ve fırına tekrar koyun. Patatesler yumuşayana ve peynirler kızarana kadar 25-35 dakika kadar kızartın.
Fırından alıp üzerine isteğinize bağlı olarak pul biber serpip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Wyse Guide
Fotoğraf kaynakları: YouTube