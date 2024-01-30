Patates severlerin yeni gözdelerinden: Fırında sarımsaklı sarmal patates tarifi

Yapılışı:

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın. Her seferinde bir patatesle çalışarak, her iki tarafına uzunlamasına uzun bir şiş veya yemek çubuğu(chop stick) yerleştirin.

Keskin bir bıçak kullanarak patatesleri şişlere kadar orta kalınlıkta kesin ancak dağılmaması için sonuna kadar inmeyin.