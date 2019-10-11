Patates salatası nasıl yapılır?

Patates salatası soğuk meze olarak da hazırlanabilir, ayrıca salata olarak da tek başına yemesi oldukça lezzetlidir. Özellikle hanımların günlerde yaptıkları salatalar arasındadır.

Patates Salatası Tarifi Malzemeleri:

5 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı pul biber

1tatlı kaşığı sumak

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tane taze soğan ve 1 adet kuru soğan

Maydanoz

Tuz

Siyah zeytin

1 adet haşlanmış yumurta

Patates Salatası Tarifi Hazırlanması: