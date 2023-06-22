Patates Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Patates Ekimi Hangi Ayda Olur?

HABERTURK.COM

Patatesler, dünya çapında en popüler sebze türlerinden biridir ve neredeyse her mutfakta kullanılır. Bu sebzenin kolay yetiştirilmesi ve geniş kullanım alanları, onu ev bahçelerinde popüler bir seçenek haline getirmiştir. Ancak, patates ekimi konusunda bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır ve bu noktaların bilinmesi, sağlıklı ve verimli bir patates yetiştirmenin anahtarıdır. Patates ne zaman ekilir? Patates nasıl ekilir? Patates çok su ister mi? İşte patates ekim süreciyle ilgili tüm detaylar…

Patates Nasıl Bir Bitkidir?

Patates, geceyarısı bitkileri ailesine ait, dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Patates, yer altında büyüyen bir kök sebzesidir ve yumrular şeklindeki bu kısımlar tüketilir. Patates bitkisi, ılıman iklimlerde daha iyi yetişir. Toprağın nemini ve besinlerini seven bir bitkidir.

Patates Ne Zaman Ekilir?

Patates ne zaman ekilir sorusu bahçesinde patates yetiştirmek isteyen herkesin merak ettiği bir sorudur. Patatesler, genellikle ilkbaharın erken dönemlerinde, don tehlikesi geçtikten sonra ekilir. Ancak ekim zamanı, bölgenizin iklimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Patates Nasıl Ekilir?

Patates ekimi doğru adımlar takip edildiğinde aslında hiç de zor olmayan bir süreçtir. Burada belli püf noktaları bulunmaktadır. Şimdi sırasıyla onları inceleyelim.

İlk olarak, ekilecek patateslerin "gözler" oluşturması beklenir. Gözler, patateslerin üzerindeki küçük çıkıntılardır ve buradan yeni bitkiler büyür.

Daha sonra, bu patatesler 4-5 cm parçalara ayrılır. Her bir parçanın en az bir gözü olmalıdır.

Parçalar, toprağın 10-15 cm altına, gözler yukarı bakacak şekilde ekilir.

Ekimden sonra, toprağın nemli tutulması önemlidir.

Patates, ılıman bir iklimde daha iyi yetişir ve toprağın derin, hafif asidik ve iyi drenajlı olmasını tercih eder. Toprakta aşırı nemin olması, patatesin çürümesine neden olabilir.

Patates Ne Sıklıkla Sulanır?

Patates yetiştiriciliğinde sulama oldukça kritik bir konudur. Toprağın altında yumrular halinde büyüyen patates fazla sulamada çürüyebilir. Nemli bir toprağı tercih eden patates bitkisi toprağın üst yüzeyi kuruduğunda sulanmalıdır.

Patates Çok Su İster Mi?

Patatesler, toprağın nemli olmasını sever ancak toprağın suyla doyurulması, köklerin çürümesine ve bitkinin ölümüne neden olabilir. Genellikle, patatesler haftada bir sulanır, ancak sıcak ve kurak hava koşullarında daha sık sulama gerekebilir. Sulama sırasında toprağın 15-20 cm derinliğine kadar ıslanmasını sağlamak önemlidir çünkü patates yumruları bu derinlikte gelişir. Sulamanın en iyi zamanı genellikle sabahın erken saatleridir. Bu, suyun buharlaşmadan önce toprağa sızmasına ve bitki üzerinde nem birikmesini önlemeye yardımcı olur, aynı zamanda hastalık riskini de azaltır.

Patates Hangi Ayda Ekilir?

Patatesler, genellikle ilkbahar aylarında, yani Mart ve Nisan aylarında ekilir. Ancak ekim zamanı, bölgenizin iklimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Patates Ekimi Ve Sulaması

Patates ekimi, yukarıda belirtildiği gibi, gözleri olan patateslerin parçalara ayrıldığı ve toprağın 10-15 cm altına ekildiği bir süreçtir. Ekimden sonra, toprağın nemli tutulması önemlidir. Sulama ise, toprağın üst kısmı kurudukça yapılmalıdır.

Patates Ne Kadar Sürede Yetişir?

Patatesin yetişme süresi, ekildiği türüne ve hava şartlarına bağlıdır. Genellikle, patateslerin yetişmesi için 70-120 gün arası bir süre gereklidir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk