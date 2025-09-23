Pastırma sıcakları geliyor: 2025 Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?
Sonbaharın ikinci yarısıyla birlikte Türkiye'yi kısa süreli ama etkili bir sıcak hava dalgası bekliyor. Bu döneme halk arasında "pastırma sıcakları" denirken; gündüzler mevsim normallerinin üzerinde ısınır, geceler ise serinliğini korur. Peki, 2025 Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
PASTIRMA SICAĞI NEDİR?
“Pastırma sıcakları” Türkiye’de sonbaharda, genellikle Ekim sonu–Kasım ortası arasında görülen, birkaç gün süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcak ve güneşli hava dönemine verilen isimdir.
PASTIRMA SICAĞI ÖZELLİKLERİ
- Havanın gündüzleri beklenenden daha sıcak, geceleri ise serin olmasıyla dikkat çeker.
- Genelde yüksek basınç etkisiyle gökyüzü açık ve rüzgâr zayıf olur.
- Bu dönem kısa sürer (3–10 gün arasında).
NEDEN PASTIRMA SICAKLARI DENİR?
Bu dönemde havalar tekrar ısındığı için insanlar geleneksel olarak pastırma, sucuk gibi et ürünlerini güneşte kurutmak için bu zamanı değerlendirirdi. Pastırma sıcakları ismi de buradan geliyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?
Pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında ortaya çıkar. Türkiye’nin çoğu bölgesinde bu dönem sonbaharın ikinci yarısına denk gelir.