        Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

        Ekim ayının gelmesiyle birlikte pastırma sıcakları tarihi merak edilmeye başlandı. Sıcak hava ile vedalaşmaya henüz hazır olmayan vatandaşlar, yılın belki de son sıcak havaları olacak pastırma yazına hazırlanıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:28
        • 1

          Pastırma sıcakları için geri sayım sürüyor. Havanın güneşli, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bugünlere pastırma yazı denir. Bazı yıllarda birkaç kez yaşanır, bazı yıllarda ise hiç görülmez. İşte, pastırma sıcakları tarihi ve detaylar

        • 2

          PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

          Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

          Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.

        • 3

          PASTIRMA YAZI NEDİR?

          Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

          Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

          Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

          Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

          Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur.

          Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

