Pasaportun ‘gramajı’ düştü

Pasaport ile ilgili tartışmalar son dönemde başvuru süreci ve ücretleri ile gündem olurken sosyal medyada paylaşılan bir videoda konunun başka bir yönüne dikkat çekildi. Bir kullanıcı, yeni aldığı pasaportu eskileri ile karşılaştırırken hem kağıt kalitesinin hem de sayfa sayısının düştüğünü gösterdi.

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