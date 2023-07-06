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Pasaport ücretleri yılın hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 2023 yılı başında yeniden değerlendirme oranın belli olmasının ardından güncel pasaport ücretlerine ilişkin aramalar devam ediyor. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

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YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANMIŞTI! Vergi, harç ve bazı cezalara uygulanan vergi oranındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 123 olarak belirlenmişti.

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2023 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR? Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için, 6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira

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1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira 2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira