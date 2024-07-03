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        Haberler Yaşam Partneriniz aşırı mı kıskanç? Bu belirtilere dikkat: Eşiniz ya da sevgiliniz othello sendromunda olabilir!

        Partneriniz aşırı mı kıskanç? Bu belirtilere dikkat: Eşiniz ya da sevgiliniz othello sendromunda olabilir!

        Eşiniz ya da sevgilinizin aşırı kıskançlığı ilişkilerinizi zora sokuyor mu? Bu durum, Othello sendromu olarak bilinen ciddi bir psikolojik bozukluğun belirtisi olabilir. Bu sendrom, kişinin partnerine karşı mantıksız ve aşırı kıskançlık duyguları beslemesine neden olur, bu da ilişkinizde ciddi sorunlara yol açabilir. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:51
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        • 1

          İlişkinizde sürekli kıskançlık krizleri mi yaşıyorsunuz? Eşinizin ya da sevgilinizin bu davranışları, Othello sendromu adı verilen bir durumun işareti olabilir. Bu sendrom, kişinin partnerine karşı kontrol edilemez ve aşırı kıskançlık hissetmesine sebep olur, bu da ilişki dinamiklerinizi olumsuz etkileyebilir. Detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          OTHELLO SENDROMU NEDİR?

          Özünde kıskançlık, hayal kırıklığı ve sevdiğiniz birini veya bir şeyi kaybetme korkusu gibi olumsuz düşünce ve duyguları ifade eden doğal bir insan duygusudur. Bu durum genellikle bir kişinin güven sorunu yaşadığında ya da güveni zedelendiği için çevresindeki insanlara güvenmeme eğilimi gösterdiğinde ortaya çıkar.

        • 3

          Ancak yine de kontrol edilebildiği sürece kıskançlık normal bir duygudur. Etkilenen kişi, partnerinin aldattığına dair bir kanıt olmasa bile duygularını kontrol edemiyorsa kıskançlığın doğal olmadığı söylenebilir. Bu durum Othello sendromu olarak adlandırılır.

        • 4

          Othello sendromu, etkilenen kişinin sanrılar yaşamasına neden olan zihinsel bir bozukluktur, bu nedenle gerçek ile hayal arasında ayrım yapamazlar. Sonuç olarak, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmasa da, partnerlerini aldatmakla ya da faul yapmakla suçlama eğilimindedirler.

        • 5

          Othello sendromu ismi Shakespeare'in bir romanından alınmıştır. Romanda, Othello adında bir savaş askeri, arkadaşının karısının sadakatsiz olduğunu söyleyerek kendisini manipüle etmesi nedeniyle körü körüne kıskançlık duymaktadır. Bu kör kıskançlık nedeniyle Othello, karısının aslında iddia edilen şeyleri yapmamış olmasına rağmen hiç düşünmeden karısını öldürür.

        • 6

          OTHELLO SENDROMU NEDENLERİ

          Othello sendromu, beyin gerçekte olmayan bir şeyi işlediğinde ortaya çıkan sanrılarla ilişkili bir zihinsel bozukluktur. Bu nedenle, sanrılar yaşayan kişiler hayal ile gerçek arasında ayrım yapamazlar.

        • 7

          Bu durum Othello sendromlu kişilerin partnerlerinin sadakatsiz olduğuna inanmalarına ve aşırı ve anormal derecede kıskanç hissetmelerine yol açar. Etkilenen kişi ayrıca argümanlarını haklı çıkarmaya ve eşinin sadakatsizliğine dair kanıt aramaya devam edecektir.

        • 8

          Othello sendromu bir kişi tarafından kendiliğinden yaşanabileceği gibi şizofreni, beyin sinir bozuklukları, bunama, Parkinson hastalığı ve bazı ilaçların kullanımı gibi bazı tıbbi durumların etkisi olarak da görülebilir.

        • 9

          BELİRTİLER

          Othello sendromunun ana belirtisi, özellikle kişinin kendi partnerine karşı aşırı kıskançlık duymasıdır. Bu nedenle, Othello sendromu olan kişiler, partnerlerinin sadakatsizliğini kanıtlamak için partnerlerinin sosyal medyasını ve cep telefonunun tüm içeriğini kontrol etmek veya her birkaç dakikada bir partnerlerinin yerini sormak gibi çeşitli yöntemler kullanma eğilimindedir.

        • 10

          Dahası, Othello sendromu olan kişiler partnerlerini gittikleri her yerde gizlice takip edebilirler. Bu, yalnızca eşlerinin sadakatsizliğine dair kanıt bulmak için yapılır, ki bu aslında gerçekleşmemiş olabilir.

        • 11

          Daha ciddi vakalarda, kontrol edilemeyen kıskançlık, kişinin ilişkisine müdahale ettiğine inandığı taraflara karşı şiddet ve hatta cinayet gibi suç eylemlerinde bulunmasına da neden olabilir. Nihayetinde, bu durum uzun vadede yalnızca sağlıksız veya zehirli bir ilişki yaratacaktır.

        • 12

          RİSKLER

          Yukarıda açıklandığı gibi, kıskançlık partnerler arasındaki ilişkide doğal bir duygudur. Bu duygu, kişinin partneriyle üzerinde anlaşmaya varılmış bir taahhüdü takdir ettiğinin bir işareti olabilir.

        • 13

          Bununla birlikte, bir ilişkide bir veya her iki kişi tarafından gösterilen aşırı kıskançlık aslında ilişkide sorunlara neden olabilir. Bu durum ev içinde çatlakları tetikleyebilir.

        • 14

          BAŞA ÇIKMA SÜRECİ

          Othello sendromunun tedavisi nedene göre ayarlanacaktır. Şizofreni veya diğer zihinsel bozukluklardan kaynaklanıyorsa, doktor etkilenen kişiye ilaç reçete edecek ve bilişsel davranışçı terapi gibi bir terapiye girmesini önerecektir.

        • 15

          Bu arada, Parkinson hastalığı gibi nörolojik bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, doktor durumu tedavi etmek için tedavi uygulayacaktır. Bu durumun, diğer insanlara veya etkilenen kişinin kendisine zarar verebilecek eylemleri tetiklemeden önce derhal tedavi edilmesi gerekir.

          Kaynak: Siloam Hospital

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