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Haberler Basketbol EuroLeague

Partizan - Fenerbahçe Beko: 94-97 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25. haftasında konuk olduğu Partizan'ı 97-94 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

Giriş: 24.02.2023 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
Partizan - Fenerbahçe Beko: 94-97 (MAÇ SONUCU)
AA

THY EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda 97-94 yendi.

Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon 15. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 12. mağlubiyetini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Partizan karşılaşması için üzerinde "Türkiye için el ele" yazılı tişörtlerle ısınan sarı-lacivertli oyuncular, mücadeleye de siyah formayla çıktı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya)

Partizan: Leday 2, Lessort 15, Punter 25, Papapetrou 7, Madar 15, Nunnally 2, Exum 17, Smailagic 9, Avramovic 2, Trifunovic

Fenerbahçe Beko: Hayes 6, Pierre 21, Motley 14, Calathes 3, Wilbekin 15, Guduric 25, Edwards 4, Jekiri 4, Booker 5

1. periyot: 22-22

Devre: 46-47

3. periyot: 69-68

5 faulle oyundan çıkan: 36.32 Punter, 39.55 Madar (Partizan)

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