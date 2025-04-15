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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Part time çalışanların tazminat hakkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Part time çalışanların hakları

        Part time işlerde çalışan işçiler ile işveren arasında kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanması gerekir. Part time çalışan işçiler ile tam süreli çalışan işçiler arasında ayrım yapılamaz. Part time çalışan işçiler, koşulların sağlanması halinde yıllık izin ve kıdem tazminatı hakkından da yararlanırlar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, part time çalışanlar ile merak edilenleri yazdı

        Giriş: 15.04.2025 - 07:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:08
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        Part time çalışanların tazminat hakkı
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        Haftada 30 saat ve altında süreyle çalışan işçiler ile işveren arasında “kısmi süreli iş sözleşmesi” yapılması gerekir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, işin niteliğinden kaynaklı haklı bir neden olmadıkça tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir.

        İş yerinde işçilerin niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme talepleri işverence dikkate alınır.

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        Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli işçiler gibi yararlanırlar ve farklı işleme tabi tutulamazlar. Part time çalışanlar da diğer çalışanlar gibi bir yıl çalıştıktan sonra izin hakkı elde ederler.

        Part time çalışanlar, hak ettikleri izinleri, kısmi süreli iş günlerinde çalışmamak suretiyle kullanırlar. İşveren, kullanılmayan yıllık izin ücretini, iş akdinin sona erdiği tarihte ödemek zorundadır.

        KIDEM TAZMİNATI HAKLARI VARDIR

        Kısmi süreli çalışanlar, kıdem tazminatı bakımından tam süreli çalışan işçilerle aynı haklara sahiptir. Aynı işverene ait iş yerlerinde bir yıl part time çalışan işçiler kıdem tazminatına hak kazanır. Part time çalışan işçinin iş sözleşmesi işverence haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse veya işçi haklı bir nedenle feshederse kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

        Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üzerinden hesaplanır. İşçi ayda 15 gün olmak üzere 4 yıl kısmi süreli çalışmışsa 60 günlük ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanır.

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        Part time çalışanların sosyal sigortalarının yaptırılması zorunludur. İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmışsa kısmi süreli çalışan işçilerin ay içinde çalıştığı toplam süre 7,5 saate bölünerek o ayki prim gün sayısı hesaplanır. Yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

        Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi kısmi süreli çalışmalarda ise ay içinde çalışılan toplam süre 8 saate bölünerek prim gün sayısı hesaplanır, 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

        EMEKLİLİK İÇİN EKSİK GÜNLERİN PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYEBİLİR

        Part time işlerde çalışanlar isteğe bağlı sigorta yoluyla eksik günlerinin primini kendi ceplerinden ödeyerek emeklilikte dikkate alınan o ayki prim günlerini 30 güne tamamlayabilirler. İsteğe bağlı sigorta için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkündür.

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        #part time
        #Kısmi süreli çalışma
        #kıdem tazminatı
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