Parma: 2 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, deplasmanda Parma'ya konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Inter, 15. dakikada Matteo Darmian ve 45. dakikada Marcus Thuram ile soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Parma, Inter karşısında ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekipte Adrian Bernabe, 60. dakikada skoru 2-1 yaptı. Parma, Jacob Ondrejka'nın 69. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter 68, Parma ise 27 puana yükseldi.

NAPOLI KAZANIRSA FARK 1'E İNECEK

İtalya Serie A'da lider Inter'in en yakın takipçisi Napoli'nin 64 puanı bulunuyor. Antonio Conte'nin ekibi, bu hafta deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Napoli, Bologna'yı mağlup etmesi halinde Inter ile puan farkını bire düşürecek.

Inter, ligin bir sonraki haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Parma, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.