Parker 2013 yapımı aksiyon filmi. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır. İşte Parker filmi oyuncuları ve konusu...

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir

PARKER FİLMİ OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fernandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - August Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Bernhardt - Kroll

Dax Riggs - Kendisi