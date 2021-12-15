'Parazit'in yıldızı kansere yakalandı

Geçtiğimiz yıl 92'inci kez düzenlenen Akademi ödüllerinde 4 Oscar kazanan "Parazit" (Parasite) adlı filmin başrol oyuncularından Park So-dam, kanserle mücadele ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun tiroit kanseri teşhisi sonrası ameliyat olduğu öğrenildi.

Filmde "Kim Ki-jung" karakterine hayat veren Park So-dam’in check-up sonucu kansere yakalandığını öğrendiği ve ardından tedavi olmaya başladığı belirtildi.

Hastalık teşhisi konmadan önce yeni filminin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park'ın planlarının değişmek zorunda kaldığı ve kansere yakalanmasının oyuncuya hayal kırıklığı yaşattığı aktarıldı.

Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada, "Park So Dam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Park So-dam’in yeni filmindeki rol arkadaşlarına, oyuncunun zor zamanlarında destek oldukları için teşekkür edildi.