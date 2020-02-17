4 Oscar kazanan 'Parazit', gösterime bir kez daha çıkarıldı. Güney Kore yapımı filmi hafta sonunda 62.990 kişi izledi. 'Parazit'in Akademi Ödülleri'nden önceki ilk gösteriminde açılışı 13.582 kişiyle olmuştu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Güney Kore yapımı 'Parazit', bu yıl 92'inci kez düzenlenen Akademi ödüllerinde 4 ödül kazandı.

* En İyi Film

* En İyi Yönetmen (Bong Joon - ho)

* Yabancı Dilde En İyi Film

* En İyi Özgün Senaryo

İlk gösterimi 1 Kasım'da başlayan 'Parazit', 13.582 kişiyle açılmış, Akademi Ödülleri'ne kadar olan süreçte 162.702 bilet kesilmişti.

'Parazit', 6 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nde 4 Oscar kazanınca geçtiğimiz hafta sonunda ikinci kez gösterime çıkarıldı.

Yeo-jeong Jo ve So-dam Park'ın başrollerini paylaştığı filmin ikinci gösteriminin açılışı ilkinin 4 katından fazla oldu.

Görünen o ki Oscar ödüllerinin 'Parazit'in Türkiye'deki izleyici sayısına katkısı oldukça fazla oldu.

14 Şubat - 16 Şubat arasındaki hafta sonunda en çok izlenen film yine Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu.

* 10'u yeni olmak üzere 39 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı bir önceki hafta sonuna oranla % 5 arttı. (Toplam İzleyici Sayısı: 1.011.589 kişi)

* Toplam hasılatın artışı ise % 4.1 olarak gerçekleşti. (Toplam Hasılat: 18.225.006 ₺)

* En az izlenen film gösteriminin 2'nci haftasındaki 'Peri' oldu. Filmi hafta sonunda 2 kişi izledi.

ELTİLERİN SAVAŞI (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 480.142

Hafta Sonu Hasılat: 8.855.140 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 2.377.148

Toplam Hasılat: 42.184.863 ₺

KİRPİ SONIC (AÇILIŞ)

İzleyici Sayısı: 114.166

Hasılat: 2.142.663 ₺

YIRTICI KUŞLAR (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 69.143

Hafta Sonu Hasılat: 1.347.415 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 242.199

Toplam Hasılat: 4.695.614 ₺

PARAZİT (16. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 62.990.

Hafta Sonu Hasılat: 860.579 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 225.692

Toplam Hasılat: 3.985.802 ₺

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (3.Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 57.714

Hafta Sonu Hasılat: 1.111.478 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 333.965

Toplam Hasılat: 6.134.802 ₺

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Yeşilçam'dan Parazit çıkar mı?