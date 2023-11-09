Gaziantep'te park halindeyken hareket eden TIR eve girdi
Gaziantep'te inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kentte park halindeki bir TIR, aniden hareket etmeye başladı. Önce elektrik trafosuna çarpan TIR daha sonra bir evin duvarının yıktı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, park halindeyken hareket eden TIR, önce elektrik trafosuna sonra bir eve çarparak durabildi.
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AA'da yer alan habere göre Kıbrıs Mahallesi Dede Efendi Sokak'taki TIR, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.
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Bunun üzerine rampadan inen TIR, önce elektrik trafosuna ardından tek katlı bir eve çarptı.
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Kaza nedeniyle TIR, elektrik trafosu ve evde hasar oluştu. Olay sırasında hasarın meydana geldiği odada kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Kıbrıs Mahallesi Muhtarı Nihat Aykut, AA muhabirine kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.
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Kaza anında evdeki yakınlarının şans eseri hasar gören odada olmadıklarını belirten Aykut, "Park halinde duran bir TIR'ın iddiaya göre freni boşalıyor. Hareket etmeye başlayan TIR, önce yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarpıyor, sonrasında eve çarparak durabiliyor. Eğer öncesinde trafoya ait duvara çarpmamış olsa kaza daha büyük bir şekilde sonuçlanabilirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.
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