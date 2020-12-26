Park halindeki sıfır aracı sopayla bu hale getirdi

Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiye “Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi” diye cevap veren Gül, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracında büyük maddi hasar oluştuğunu ifade eden araç sahibi Gurbet Alış Cin ise “12-13 gün önce sıfır Adapazarı’ndan aldık. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimizde yoktu. Tanıyorum kendisini” dedi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Gül, sabah 09.00 sıralarında eline aldığı sopa ile Kırklar sokak üzerinde park halinde olan 11 AG 882 plakalı aracın camlarını ve farlarını kırarken, kaportasını da yamulttu.
Çevrede kendisini uyaranlara “Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi” diye cevap veren Gül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gül ifadesi için emniyete götürüldü.
‘ARAÇTAN DAHA HEVESİMİZİ BİLE ALAMADIK’
Serkan Cin, 13 gün önce Adapazarı’ndan sıfır aldıkları araçlarının çok kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Eşimin arabası 13 gün önce sıfır aldık Adapazarı’ndan. Sabah 09.00 gibi aile bakkalımız, ‘aracınıza bir kişi vuruyor, polisler aşağıda’ diyerek bizi kaldırdı. İndiğimizde araç kötü durumdaydı. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimizde yoktu. Tanıyorum kendisini de. Bir alt sokağımızda oturuyor. Ama sadece bize zarar vermemiş, diğer evlerin camlarını da kırmış diye bilgi aldık. Araçtan daha hevesimizi bile alamadık”
Öte yandan Çağrı Gül’ün araca yakın bir binanın da giriş kapısının camlarını kırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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