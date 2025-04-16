Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Park halindeki minibüste ölü bulundu - Güncel haberler

        Park halindeki minibüste ölü bulundu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı Muammer Bozu, park halindeki minibüste ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki minibüste ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 14.00 sıralarında Karapınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

        Dün akşamdan bu yana yakınlarının haber alamadığı Muammer Bozu, minibüsünün içinde hareketsiz olarak bulundu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Bozu'nun öldüğü belirlendi. Minibüs içerisinde inceleme yapan ekipler, Bozu'nun uyumadan önce araçta çalıştırdığı harici ısıtıcının gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

        Muammer Bozu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Habertürk Anasayfa