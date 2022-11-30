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Park halindeki araçta sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da, park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz kişiyi görenler ihbarda bulundu. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı. Başından vurulduğun belirlenin kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 30.11.2022 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Park halindeki araçta sır ölüm!
Park halindeki araçta sır ölüm!
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DHA

Bursa'da, park halindeki hafif ticari araçta başından vurulmuş halde bulunan Enver Mirza (31), hastanede öldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda hareketsiz ve kanlar içindeki kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi.

AMBULANSTA KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEDE ÖLDÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde başından tabancayla vurulan yaralının Enver Mirza olduğu belirlendi. Ambulansta kalp masajı yapılan Mirza, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Enver Mirza'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis ekiplerinin kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçta yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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