Samsun’da görevli Doktor İlhan Karabıçak aracıyla Karester Yaylası yolunda durdu. Enis Yıldırım'ın haberine göre aracın sürücüsü ve ailesi fotoğraf çekilmek için araçtan indi.



İlhan Karabıçak'ın kayınvalidesi Emine Şahin ise araçtan inmedi. Karabıçak ailesi fotoğraf çekildiği sırada park halindeki araç hareket edip bir kilometrelik uçurumdan yuvarlandı.

Araç içinde bulunan Emine Şahin kazada hayatını kaybederken yaşlı kadının cansız bedeni saatler süren çalışmaların ardından olay yerinden çıkarıldı.

Şahin’in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın el freninin çekilip çekilmediği ise araştırılıyor.