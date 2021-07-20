Fransa’da yangın çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakanlık binası Matignon Sarayı ile İtalya'nın Paris Büyükelçiliğinin bulunduğu Varenne Sokağı'nda bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Polis yetkilileri, yaralanan olmadığını aktardı.

Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Görsel: 2017 yılında Montparnasse'de çıkan yangının görüntüsüdür.