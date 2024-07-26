Paris'te dev açılış töreni: Olimpiyatlar başlıyor!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için açılış töreni gerçekleştiriliyor. Törenin öncesi ve sonrasında tüm yaşananları aktarıyoruz...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları heyecanı başladı! Türkiye'den de 102 sporcunun katıldığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştiriliyor.
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Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni stadyum dışında yapılıyor. Tören, Sen Nehri boyunca şehir merkezinde düzenleniyor.
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Açılış töreni öncesinde Team Türkiye de törene tam anlamıyla hazırlandı.
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Açılış töreni öncesinde Paris'te yağış etkili oldu. Töreni izlemeye gelenler yağmurlukları ve şemsiyeler ile bekliyorlar.
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Geçit töreni, Olimpiyat Oyunları'na ilk kez ev sahipliği yapan Yunanistan ile başladı.
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