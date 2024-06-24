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        Haberler Dünyadan Paris Olimpiyatları'ndan ilham alan Vogue World etkinliğinde yıldız geçidi - magazin haberleri

        Paris Olimpiyatları'ndan ilham alan Vogue World etkinliğinde yıldız geçidi

        Daha önce New York, Londra gibi şehirlerde düzenlenen yılın önemli moda olayı Vogue World, bu yıl Paris'te düzenlendi. Pek çok moda etkinliğinin yer aldığı Vogue World: Paris, bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları öncesinde moda ve sporun 100 yılını kutladı. İşte, olimpiyatlardan ilham alan Vogue World: Paris'e katılan ünlüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:06
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        • 1

          2024 Yaz Olimpiyatları'ndan ilham alan Vogue World: Paris, ünlü yıldızların akınına uğradı. Ünlü Place Vendôme meydanında gerçekleşen moda etkinliğinde moda ve sporun 100 yılı kutlandı. İşte bir dizi Fransız olimpiyat sporcusu ve başarılı moda tasarımcısını bir araya getiren Vogue World: Paris'e katılan ünlüler...

        • 2

          Cara Delevingne

        • 3

          Diane Kruger

        • 4

          Maria Sharapova

        • 5

          Eva Longoria

        • 6

          Emma Chamberlain

        • 7

          Cara Delevingne

        • 8

          Mia Regan

        • 9

          Diane Kruger ve Norman Reedus

        • 10

          Ashley Park

        • 11

          Emma Chamberlain

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