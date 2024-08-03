2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı ve böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti. Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.