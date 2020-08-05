2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, sevgilisinden ayrıldı.

TMZ’nin haberine göre; Paris Jackson, iki yıldır beraber olduğu müzisyen Gabriel Glenn ile ilişkisini noktaladı.

Müzik kariyerine odaklanmak istediği belirtilen 22 yaşındaki Jackson'ın, Glenn’le arkadaş kalmaya karar verdiği öğrenildi.