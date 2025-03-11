Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        68
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Fransa Paris'in "son kralı" Dembele - Futbol Haberleri

        Paris'in "son kralı" Dembele

        Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Ousmane Dembele, son dönemdeki formuyla göz doldurdu. Fransız futbolcu, Paris ekibinin yeni hücum lideri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris'in "son kralı" Dembele
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris Saint-Germain'in (PSG) kanat oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından hücum hattının yeni lideri haline geldi. Futbol otoriteleri, hücum yetenekleri ve oyun tekniği nedeniyle Dembele'yi sıkça Mbappe ile karşılaştırıyor.

        Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in Brest'i 5-2 mağlup ettiği maçta üç gol atan Dembele, üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk PSG oyuncusu oldu. Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Stuttgart karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de üç gol kaydetmişti.

        Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında İtalya karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından Dembele’yi "dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu" olarak nitelendirmiş ve "gelecek için umut vadeden bir ortaklığımız var, iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Her iki ayağını da etkili kullanabilen 27 yaşındaki Dembele, her iki ayağını da etkili kullanabilen, hızlı ve teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Sol ve sağ kanatta rahatlıkla oynayabilen Fransız yıldız, asistleriyle de takımına büyük katkı sağlıyor.

        GÖÇMEN BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

        Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Evreux Jugend'da başladı. Annesi Moritanya, babası ise Mali kökenli olan futbolcu, kariyerine 2010 yılında Evreux Jugend'da başladı.

        Dört yıl sonra Stade Rennais’in genç takımına transfer olan Dembele, ilk profesyonel maçına Fransa Lig Kupası (Coupe de la Ligue) ile çıktı.

        2015-16 sezonunda 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Dembele için Borussia Dortmund ve Liverpool kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Genç yıldız, tercihini Alman devinden yana kullanarak 35 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

        Almanya'da sadece bir sezon geçiren oyuncu, çıktığı 50 maçta 10 gol atıp 21 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi ve Almanya Kupası’nı da koleksiyonuna ekledi.

        REKLAM

        BARCELONA'DAKİ ZORLU DÖNEM

        Brezilyalı süperstar Neymar’ı Paris Saint-Germain’e gönderdikten sonra yerini doldurmak isteyen Barcelona, aradığı ismi Almanya’da buldu. İspanyol devi, Borussia Dortmund’dan Dembele’yi 105 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı ve serbest kalma bedelini 400 milyon avro olarak belirledi.

        İlk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Fransız yıldızın Barcelona kariyeri ise hayal kırıklığıyla başladı. Oynadığı karşılaşmalarda taraftarların ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan Dembele, Barcelona'da 10’a yakın sakatlık geçirdi. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 sezonda sadece 185 maça çıkabilen Dembele, 40 gol ve 41 asistlik bir performans sergileyebildi.

        Fransız oyuncu, Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupa olmak üzere toplam 7 kupa kazandı.

        2023'TE FRANSA'YA GERİ DÖNDÜ

        Luis Enrique'nin takımın başına getirilmesinin ardından Lucas Hernandez ve Manuel Ugarte gibi isimleri kadrosuna katan Paris ekibi, Dembele transferiyle de hücum hattını güçlendirdi.

        27 yaşındaki oyuncu için Barcelona'ya 50,4 milyon avro ödeyen PSG, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Fransız ekibiyle şimdiye kadar 77 maça çıkan Dembele, 34 gol kaydetti ve 1 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

        Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Dembele, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

        20 yıl aradan sonra Fransa'nın dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan Dembele, milli formayla çıktığı 53 maçta 6 gole imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Habertürk Anasayfa