Francetvinfo'nun haberine göre, Paris'in 4. bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu öğlen saatlerinde soyuldu.

Kuyumcuya silah, göz yaşartıcı gaz bombası ve elektrikli şok cihazıyla giren 2 kişi piyasa değeri 2 milyon avro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik güçleri şüphelenilen 2 kişi hakkında arama başlattı.

Paris’te 27 Temmuz'da da ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon avro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.