Paris Hilton: Yıllarca 'aptal' diyerek beni taciz ettiler

Paris Hilton, 20 yıl öncesinde, yükselen bir yıldız olduğu günler hakkında konuştu. 44 yaşındaki iş kadını, şarkıcı ve DJ, bir dergiye verdiği röportajda, basının kendisini ve ünlü arkadaş çevresini sık sık 'aptal' yakıştırmasıyla taciz ettiğini söyledi.

"2000'li yıllarda medya, çok fazla kadın düşmanıydı. Belirli kızları hedef alıyorlardı ve sürekli azarlayıp taciz ettikleri küçük bir grubumuz vardı" diyen iki çocuk annesi Hilton; "Medyayı kontrol eden birkaç kişinin bizim hikâyelerimizi de kontrol etmesiyle bu şekilde büyümek son derece zordu" ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

New York Post, 2006'da Lindsay Lohan, Paris Hilton ve Britney Spears'ın eğlence çıkışı otomobilde çekilmiş bir fotoğrafının üzerine "Aptal Zirvesi" başlığını kullanmıştı.

Genel olarak yanlış tanıtıldığını söyleyen Paris Hilton; "Uzun zamandır hayatımda ne yaparsam yapayım, ne kadar başarı elde edersem edeyim, insanlar beni sadece basit yaşam karakteri olarak gördüler. İçimde çok daha fazlası olduğunu göstermek istedim" şeklinde konuştu.

REKLAM 'Bebeksi sesi' ile tanınan Paris Hilton, 2020'de yayınlanan belgesel dizisi 'This Is Paris' ile aslında sesinin öyle olmadığını ilk kez göstermiş, yıllardır ‘aptal sarışın sesi’ çıkardığını söylemişti. Hilton; "Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi bir rol yeteneğim var” demişti. "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu" diyen Paris Hilton, "Hâlâ bunlarla ilgili kabuslar görüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.