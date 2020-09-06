2018’de nişanlısı Chris Zylka’dan ayrılan Paris Hilton, “Hayatımda verdiğim en iyi karardı. O benim için doğru insan değildi. Muhteşem bir kadınım ve mükemmel birisini hak ediyorum. Birisine hayatımı vereceksem, o gerçekten kusursuz olmalı” demişti.