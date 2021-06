"GURUR DUYUYORUM"

Festivalde filmin gösterilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hilton, "Alexandra Dean'in yönettiği 'This Is Paris' filmimin Tribeca Film Festivali'nde gösterilmesinden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hilton ayrıca, "Film geçen yıl seçilmişti ancak koronavirüs nedeniyle gösterimini yapamadık. Filmi beyazperde de yeniden görmekten dolayı çok heyecanlıyım" dedi.



'This Is Paris' filmi 14 Eylül'de Paris Hilton'un YouTube kanalında yayınlanacak.