Paris 2024'te casusluk skandalı: Bev Priestman'ın görevine son!
Kanada Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi
Kanada Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, casusluk skandalı sonrası görevinden alındı.
TSN'de yer alan habere göre; Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi.
Priestman ile birlikte yardımcı antrenör Jasmine Mander ve analist Joseph Lombardi de görevden alındı.
Paris 2024'te Kanada Milli Takımı'na yardımcı antrenör Andy Spence liderlik yapacak.