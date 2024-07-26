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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te casusluk skandalı: Bev Priestman'ın görevine son! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te casusluk skandalı: Bev Priestman'ın görevine son!

        Kanada Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:22
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        Paris 2024'te casusluk skandalı!
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        Kanada Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, casusluk skandalı sonrası görevinden alındı.

        TSN'de yer alan habere göre; Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi.

        Priestman ile birlikte yardımcı antrenör Jasmine Mander ve analist Joseph Lombardi de görevden alındı.

        Paris 2024'te Kanada Milli Takımı'na yardımcı antrenör Andy Spence liderlik yapacak.

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