Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Turgut Aslan Yaraman elendi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede erkekler 400 metre serbest S8 sınıfında milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, elendi.
Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede erkekler 400 metre serbest S8 sınıfında organizasyona veda etti.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında erkekler 400 metre serbest S5 sınıfında elemeler yapıldı.
Serisinde 4.45.71'lik zamanıyla 7'inci olan milli sporcu, genel sıralamada 14'üncü sırayı aldı. Genel sıralamada ilk 8'e giremeyen Turgut Aslan, finale kalamadı.