Parçalanmış halde bulundu, köy korku içinde!

Kütahya'da 68 yaşındaki Emine Akçay, geçen çarşamba günü köydeki sokakta parçalanmış halde bulundu. Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Akçay'ın çocuklarına, olaydan birkaç gün önce gece çöp konteynerini karıştıran bir ayı gördüğünü anlattığı öğrenildi.
Korkunç olay, 30 Kasım Çarşamba günü merkeze bağlı Sekiören köyünde meydana geldi. Sokakta bir kişiye ait cansız beden olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cansız bedenin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğunu belirledi.
OLAYI KİMSE GÖRMEMİŞ
Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi. Komşulardan Aysun Çatal ise, olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cansız bedenini bulduklarını ifade etti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.
KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Olaydan bir gün sonra hastane morgundan alınarak Sekiören köyündeki evinin önüne getirilen Emine Akçay'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü. Cenaze, kadının ailesi, yakınları ve köylülerin katılımıyla öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
OTOPSİDE PENÇE VE DİŞ İZLERİ
Bu arada, otopside, Akçay'ın ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı belirlendi. Cesette pençe ve diş izlerine rastlanmasından dolayı Akçay'a saldıran hayvanın ayı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Benzer bir olayın yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.
ACI OLAYIN ARDINDAN OĞLU KONUŞTU
Akçay'ın oğlu Halil Akçay, AA muhabirine, annesinin otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan ve diş izlerine rastlandığını belirterek, olayın tamamıyla aydınlatılmasını istediğini söyledi.
"ISRARLA BİZE BU HAYVANI GÖRDÜĞÜNÜ İFADE ETMİŞTİ"
Annesinin ölmeden birkaç gün önce evinin bulunduğu sokakta insan boyunda büyük bir hayvan gördüğünü anlattığını belirten Akçay, "Olaydan birkaç gün önce annem bize gece saat 3-4 sıralarında dağ tarafından büyük bir hayvanın geldiğini gördüğünü, bu büyük hayvanın dikilerek sokaktaki çöp konteynerini karıştırdığını daha sonra köyün aşağısına doğru gittiğini anlatmıştı. Biz de kendisine hayal ya da rüya görmüş olabileceğini söylemiştik. O ise ısrarla bu hayvanı gördüğünü ifade etmişti" dedi.
"KÖYDE YAŞAYAN İNSANLAR OLAY SONRASI TEDİRGİN"
Akçay, annesinin ölümüyle büyük acı yaşadıklarını, köyde yaşayan insanların olay sonrasında tedirgin olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: "Köyümüzde yaşayan insanlar çok tedirgin ve bahçelere gidemiyor. Daha önceden de ayının ayak izlerini görenler olmuş. Bu durum nedeniyle sadece bizim köyümüzdeki insanlar değil, yakındaki diğer köylerde yaşayanlar da tedirgin durumda. Bir an önce bu ayının yakalanmasını istiyoruz."