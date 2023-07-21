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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler! - Güncel haberler

        Deniz paraşütünün ipi kopunca otel bahçesindeki ağaca düştüler

        Muğla'da bir tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi kopunca iki kişi metrelerce yükseklikten aşağı düşmeye başladı. Bu sırada bir otelin bahçesine düşen ikilinin paraşütü bir ağaca takılınca büyük bir facia önlendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:23
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        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütündeki Mert Taşkaya ile Barış İşleyen, ipin kopması sonucu, bir otelin bahçesindeki ağaca düştü. Kazayı yara almadan atlatan Taşkaya ve İşleyen, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

        DHA'nın haberine göre Marmaris'in İçmeler Sahili'nde dün saat 20.00 sıralarında Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, 'parasailing' yapmak için sürat teknesine bağlı paraşütle havalandı.

        Ancak bir süre sonra ipin kopması ve rüzgarın da etkisiyle Taşkaya ve İşleyen, otelin bahçesindeki ağaca düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Kazayı yara almadan atlatan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen itfaiye erleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan indirildi.

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