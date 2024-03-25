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        Haberler Gündem Güncel Para sayma soruşturmasında 3 isim daha ifade verdi

        Para sayma soruşturmasında 3 isim daha ifade verdi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişi daha şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:44
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        3 isim daha ifade verdi
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        Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

        Savcılık katına çıkan şüpheliler burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

        Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

        Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.

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        #para sayma görüntüleri
        #SORUŞTURMA
        #CHP
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