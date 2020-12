Babaya şiddetin cezası ağır oldu

Para olmadığını belirten babası R.T. ile tartışan A.T. ”Seni öldürürüm, yakarım” diye tehdit etti ardından da

HABERTURK.COM

Trabzon’da babasını tehdit ve darp eden A.T., 7.5 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan A.T., 17 Haziran 2020 tarihinde araç almak için babasından para istedi. Para olmadığını belirten babası R.T. ile tartışan A.T. "Seni öldürürüm, yakarım" diye tehdit etti ardından da hakaretleri sıraladı. A.T. bununla da yetinmeyip, babasına el kaldırıp, yumruk attı. Oğlu tarafından tehdit edilen ve dövülen baba R.T., polis merkezini arayıp şikâyetçi oldu. Koruma talebinde bulunan baba R.T., oğlunun cezalandırılmasını istedi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikâyet üzerine gözaltına alınan A.T., hakkındaki suçlamaları reddetti. Babasıyla tartıştığını belirterek, "Babamı ölümle tehdit etmedim" diye konuştu. Anne ise, tanık olarak verdiği ifadede oğlunun tehditlerini anlattı. Bunun üzerine hazırlanan dosya savcılığa gönderildi. Savcı, A.T. hakkında "hakaret ve konutta yağma" suçlarından hapis istemiyle iddianame hazırladı.

MAHKEME HEYETİ HAPİS CEZASI VERDİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.T., babasına yönelik sözleri sarf etmediğini savunarak beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın yağma eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı için 7.5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanığını geçmişini dikkate alarak cezasında indirime gitmedi.