İHA

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Gaziantep FK’da Senegalli futbolcu Papy Djilobodji, açıklamalarda bulundu. Kampın iyi gittiğini ve antrenmanların çok ağır olduğunu ifade eden Djilobodji, “Bu herkes için çok iyi olacak. Sezona iyi başlamış olacağız. Hocamızı daha önceden herkes tanıyordu. Kişisel olarak tanışmasak da ismen biliyorduk, çalıştırdığı takımları biliyorduk ve her zaman başarı elde etmiş hoca. Bizimle çok iyi iletişimi var. Ekibi de çok iyi. Umarım bu senede hep beraber çok iyi çalışarak, hep birlik olarak çok iyi bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ ÇOK ANİ GİDİNCE NASIL OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜK"

Geçen sezona iyi başladıklarını ama yeteri kadar iyi olmadıklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Sezon ortalarına doğru o zamanki hocamız Sumudica'da ayrılık yaşandı. Çok ani olduğu için nasıl olacak diye düşüncelere kapıldık. Daha sonra orada belki kafa karışıklığı oldu. Sezon bittiğinde de 9. sırada bitirdik. Geçen sezonla aynıydı. Kötü bir yer değil ama daha iyi bir yer olabilir” diye konuştu.

"SANTRFOR BİLE OYNARIM"

Bir çok bölgede görev yapmasına değinen Senegalli oyuncu, “Santrfor bile oynarım. Ben hangi mevkide olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü en iyisini yaptığınızda ve kazandığınızda takımımız mutlu oluyor. Herkesten önce kendimi mutlu etmek istiyorum, sonra takım, hocalar, kulüp, yönetim ve taraftar herkes mutlu oluyor maç kazandığımızda” ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ İLE İSMİM ANILDI"

Transfer teklifleri aldığını belirten Djilobodji, “Buradayken Trabzonspor ve Beşiktaş'la ismim anıldı ama Gaziantep’teyim. Türkiye’ye gelmeden önce gelmek istemiyordum. Burayla alakalı fikrim yoktu. Buranın böyle olduğunu bilseydim belki 10 yıl önce gelirdim Türkiye’ye” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE LİGLER DAHA İYİ SEVİYEYE GELECEK"

Daha önce oynadığı ligler ile Türkiye’yi kıyaslayan tecrübeli futbolcu, “Aslında Türkiye’deki futbolda hem Fransa hem Almanya liglerinden şeyler var. Türkiye ligi iyi bir lig ama daha iyi olacak. Daha çok bahsedilen bir yer olacak önümüzdeki yıllarda” dedi.

"EĞLENCEYİ VE CİDDİYETİ DENGELEMENİZ GEREKİYOR"

Takım içerisindeki pozitif enerjisiyle takım arkadaşlarıyla eğlenceli bir ilişkisi olduğu üzerine sorulan soruya cevap veren Papy, “İyi bir takımız bu ambians için önemli şeyler. Eğlenmemiz, şakalaşmamız gereken anlarda şakalaşırız, ciddi olması gerekiyorsa da ciddi oluruz. Bunu dengeleyebilmek çok önemli. İyi sonuçlar almak istiyorsak bu ikisini dengelememiz gerekiyor” diye konuştu.

"TARAFTARLAR KAZANSAK DA KAYBETSEK DE YANIMIZDA OLSUNLAR"

Gaziantep FK taraftarlarını özlediğini söyleyen Djilobodji, "Çünkü takım için çok önemli bir şey taraftar. Maalesef pandemiden dolayı taraftar olmadı. Bu sene yarı yarıya da olsa taraftar olacak. Onların statta olması iyi geliyor, her zaman bizi desteklesinler. Kazansak da kaybetsek de yanımızda olsunlar. Onlarla birlik olduğumuz zaman kazanmak daha kolay oluyor” ifadelerini kullandı.