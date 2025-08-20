Papa Leo, Ukrayna'da barış için cuma günü oruç tutulması ve dua edilmesi çağrısında bulundu | Dış Haberler

Papa Leo, ABD öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında süren müzakerelerin barışla sonuçlanması amacıyla tüm Katolik dünyasını cuma günü oruç tutmaya ve ibadete çağırdı.

"Dünyamız Kutsal Topraklar'da, Ukrayna'da ve diğer birçok bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle yaralanmaya devam ederken... Tüm inananları 22 Ağustos gününü oruç ve dua ile geçirmeye davet ediyorum."

Papa Leo, "İnananlar Tanrı'dan barış ve adalet bahşetmesini ve devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle acı çekenlerin gözyaşlarını silmesini isteyebilir" dedi.