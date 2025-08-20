Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa Leo, Ukrayna'da barış için cuma günü oruç tutulması ve dua edilmesi çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Papa Leo, Ukrayna'da barış için cuma günü oruç tutulması ve dua edilmesi çağrısında bulundu

        Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo, Katolikler ve diğer dini inananlardan, 22 Ağustos Cuma günü Ukrayna'da barış arzusu ve savaştan zarar gören diğer ülkelerde barış için oruç tutmalarını ve dua etmelerini istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 12:15 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa Leo, Ukrayna'da barış için Katolik dünyasını oruç tutmaya çağırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Papa Leo, ABD öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında süren müzakerelerin barışla sonuçlanması amacıyla tüm Katolik dünyasını cuma günü oruç tutmaya ve ibadete çağırdı.

        "Dünyamız Kutsal Topraklar'da, Ukrayna'da ve diğer birçok bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle yaralanmaya devam ederken... Tüm inananları 22 Ağustos gününü oruç ve dua ile geçirmeye davet ediyorum."

        Papa Leo, "İnananlar Tanrı'dan barış ve adalet bahşetmesini ve devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle acı çekenlerin gözyaşlarını silmesini isteyebilir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Habertürk Anasayfa