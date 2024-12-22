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        Haberler Dünya Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "büyük zalimlik" olarak nitelendirdi | Dış Haberler

        Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "büyük zalimlik" olarak nitelendirdi

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail saldırısı altındaki Gazze'yi büyük bir acıyla düşündüğünü ve burada yaşananların "büyük zalimlik" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:48
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        Papa'dan İsrail'in saldırılarına ilişkin: Büyük zalimlik
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        Papa, Vatikan'da genelde Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasını, bu sefer soğuk algınlığı geçirmesi sebebiyle kamera karşısından gerçekleştirdi.

        Papa Franciscus, yaklaşan Noel Yortusu nedeniyle silahların susması çağrısı yaparak, "Acı çeken Ukrayna, şehirlerine yönelik saldırılara maruz kalmaya devam ediyor; bu saldırılar bazen okullara, hastanelere ve kiliselere zarar veriyor. Silahlar sussun ve Noel ilahileri çalınsın." dedi.

        Katoliklerin ruhani lideri, "Noel'de Ukrayna'da ve Orta Doğu'nun tamamında ve dünyanın her yerindeki tüm cephelerde ateşkes olması için dua edelim. Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." diye konuştu.

        Papa ayrıca Mozambik'ten gelen haberleri de her zaman dikkatle ve endişeyle takip ettiğini bildirdi.

        Papa Franciscus, dün de Vatikan'da Papalık Kabinesi (Curia) ile Noel Yortusu kutlaması için bir araya geldiği toplantıda, İsrail'in Gazze'deki son hava saldırılarında çocukları bombalamasını "zulüm" olarak nitelemişti.

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        #israil
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