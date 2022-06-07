Papa Francis görevi bırakacak mı?

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Sağlık sorunları bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in istifa edeceği öne sürüldü. İtalya'nın L'Aquila kentini ziyaret edeceğini açıklaması Papa'nın görevinden istifa edeceği yolundaki iddiaların artmasına yol açtı.

2013 yılında sağlık nedenleri ile görevini bırakan Papa 16. Benedict'in istifa etmeden önce, L'Aquila kentine gitmesi Papalık görevinden ayrılmanın ciddi bir göstergesi olarak görülüyor.

İtalyan ve Katolik medyası, sağlık sorunları yüzünden geçen ay bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan 85 yaşındaki Papa Francis'in, görevi bırakan Papa Benedict gibi istifa edeceğini iddia ediyor.

Medyada yer alan haberlerde, 27 Ağustos'ta Consistory olarak bilinen törende yeni kardinal seçme girişimi, "Papa Francis'in görevi bırakmak için artık ciddi bir şekilde hazırlık içinde olduğu" şeklinde değerlendirildi.